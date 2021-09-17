У Києві на вулиці Костянтинівській молодий чоловік під час сварки отримав смертельне ножове поранення.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції Києва.

полиция, полицейские

За даними правоохоронців, на місце трагедії негайно виїхали лікарі, слідчо-оперативна група та екіпажі патрульних. Павло Василенко, начальник Подільського управління поліції, повідомив, що прибулі на місце поліцейські оглянули місце трагедії. Після цього вони опитали свідків і з'ясували, за яких обставин 25-річний молодий чоловік отримав смертельну рану.

За даними слідства, на вулиці, поруч з кафе проводили час дві компанії. 25-річний хлопець побачив, як чоловік з іншої групи людей вдарив по обличчю дівчину. Він зробив зауваження кривдникові. Незнайомець вдарив заступника в живіт ножем, а після пішов. Правоохоронці затримали підозрюваного у нього вдома. Поліцейські провели невідкладний обшук, вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Підозрюваним виявився уродженець Вінницької області. Йому 36 років.

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