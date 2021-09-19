Французький актор, режисер і драматург Філіп Адріан помер 15 вересня у віці 81 року

Про це повідомив театр, якому він віддав понад 30 років життя, передає Politeka.net.

"Команда Театру де ла Темпет з сумом дізналася про смерть Філіпа Адріана, директора, який з 1985 року постійно жив нашим театром", - йдеться в прес-релізі театру, розташованого в Венсенському лісі на сході Парижа, пише видання Lemonde.

Philippe Adrien, une merveille d’homme. Il y a eu tant de beaux moments à ses côtés. Reconnaissance. Et chagrin.



Photo Richard Baltauss. pic.twitter.com/tjgKFQWdBA — Catherine Le Hénan (@KtrineLeHenan) September 16, 2021

Філіп Адріан народився в 1939 році в Савіньї. Перші п'єси він написав в кінці 60-х, проте після зосередився на режисурі, особливо на Мольєрі. Це принесло йому престижну театральну премію його імені.

Крім того, актор був професором Національної консерваторії драматичного мистецтва і з 1989 по 2003 рік керував Комеді-Франсез.

Акторський дебют Адріана відбувся в 1959-му, коли він виконав роль в серіалі «Відок». Вперше в ролі сценариста Філіп Адріан виступив в 1967-му. Перший режисерський досвід трапився в 1989-му, коли він поставив стрічку «Метаморфози».

Крім того, Адріан втілював в серіалах образи Робесп'єра і Наполеона.

[hommage] La mort de Philippe Adrien, l’emblématique directeur du Théâtre de la Tempête https://t.co/BRNOzGDYfT Il avait dirigé le lieu de 1996 à 2016. pic.twitter.com/YedYAw4TdJ — sceneweb (@sceneweb) September 15, 2021

Фанати висловлюють свої співчуття в Мережі:

"Філіп Адріан, диво-чоловік. Поруч з ним було так багато прекрасних моментів"

"Ми висловлюємо щирі співчуття родині Філіпа Адріана, його рідним і всім його друзям"

"Дуже шкода, що Філіпа Адріана більше немає. Театр організовує прощання з ним. Він був його провідним директором з 1985 року, а потім керував ним з 1996 по 2016 рік"

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