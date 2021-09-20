Погода в Україні сильно зіпсується за лічені дні

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі засмутили українців прогнозом на понеділок. Новий тиждень в Україні почнеться з похолодання. В окремих областях температура впаде до 9 градусів. Погіршить ситуацію дощ, який очікується практично у всіх областях.

Найхолодніше 20 вересня буде на Заході. Там температура скотиться до 9-11 градусів. Дощі пройдуть у всіх регіонах. Вночі в кількох областях похолодає до 5 градусів.

У центральних регіонах теж серйозно зіпсується погода. Сонячно буде тільки в Кіровоградській області. В інших областях очікуються дощі. Температура впаде до 11-13 градусів.

На півдні і сході літо все ще буде намагатися утримати температуру. У південних регіонах очікується 17-19 градусів, а на Сході – 16-18. Дощі очікуються в Донецькій і Луганській областях. В інших регіонах буде сонячно.

Відзначимо, що в найближчі пару днів погода буде тільки погіршуватися. Температура по всій країні буде стрімко падати аж до 6-7 градусів.

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