Дощі також не відступають

В Україні найближчими днями температури продовжать впевнено опускатися все нижче, проте синоптики обіцяють, що пізніше тепло повернеться

Як розповіли в Укргідрометцентрі, 21 вересня в Україні продовжить холоднішати. Температура вдень опуститься до + 7 ... +12 градусів у більшості областей за винятком південного сходу, де поки очікується до +17 градусів.

У свою чергу, в північних, центральних і Харківській областях у вівторок пройдуть невеликі дощі. На решті території країни опадів не очікується.

На півночі вночі стовпчики термометрів покажуть від + 4 до +7 градусів, а вдень – від +8 до + 10.

У західних областях нічні температури коливатимуться від + 4 до +7 градусів, а денні – від +7 до + 14.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 4...+8 градусів, а вдень повітря прогріється до +7 ... +13.

На сході вночі очікується від + 6 до +11 градусів, а вдень – від +12 до + 17.

У південних областях вночі термометри покажуть від + 7 до +12 градусів, а вдень – від +13 до + 16.

Синоптики також попередили про те, що вже 22 вересня в західних областях, а 23 вересня – у всій країні за винятком південного сходу і Закарпаття, очікуються заморозки.

Водночас синоптики повідомляють, що українці ще отримають шанс наостанок насолодитися теплими днями. Згідно з їхніми прогнозами, вже на наступних вихідних температури в Україні знову перевищать + 20 градусів.

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