Страшна новина облетіла Україну. У старій скрині знайшли тіла 10-річної дівчинки та її молодшого брата
Трагедія сталася 18 вересня в селі Микільське Донецької області, пише Politeka.net з посиланням на сайт місцевої поліції.
Так, до правоохоронців звернулася мати двох дітей, яка повідомила про їх зникнення. За її словами, вони з батьком поїхали на роботу рано вранці, залишивши 10-річну дочку і 7-річного сина самих вдома. Після повернення, з'ясувалося, що брат з сестрою зникли. Батьки звернулися за допомогою до правоохоронців.
Тіла хлопчика і дівчинки знайшли в старій великій скрині в коморі. За попередніми даними, вони померли через асфіксію, їм просто не вистачило повітря. Відзначається, що діти не змогли відкрити кришку скрині і вибратися назовні, так як та зачинилася на замок.
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За фактом відкрито кримінальне провадження.
В прокуратурі Донецькій області повідомили, що сім'я перебувала на обліку соцслужб, як неблагополучна. Мати загиблих дітей розповіла, що останній раз спілкувалася з ними по телефону о 10 годині, а вже з 11 вони перестали відповідати.
Українці коментують у Мережі трагедію:
"Жесть, страшна смерть, якщо реально задихнулися, страшна трагічна випадковість. А батьки хоч і алкаші і то і се, але залишати в такому віці дітей самих, це нормально"
"Господи, який кошмар, бідні діти 😢"
"більше схоже на те, що їх закрили в скрині і замкнули її. Все-таки дітям не по 2-3 роки, а 10-річна і 7-річний удвох зсередини відкриють кришку"
"Не могли вони задихнуться, скриня явно стара і негерметична, там щілин повно"
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