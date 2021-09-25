Астрологи розповіли, для кого ці вихідні будуть особливими
За прогнозом фахівців, субота, 25 вересня, стане вдалою для розв'язання фінансових проблем, і тому в цей день можна поправити своє матеріальне становище.
А в неділю, 26 вересня, можна отримати вигідні пропозиції й очікуються кардинальні зміни. Вдалими стануть подорожі та відрядження, пише ТСН.
Особливо в ці вихідні пощастить кільком знакам зодіаку:
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- тельців чекає удача у фінансових операціях - комусь повернуть борг, комусь зроблять презент. Можливо, в неформальній обстановці людям, народженим під цим знаком, можуть запропонувати зайняти престижну посаду з дуже високою зарплатою.
- ракам прогнозують щастя і удачу в особистому житті, їм можуть зізнатися в любові, а також запропонувати співжиття або весілля. Якщо надійного партнера немає, то на цих вихідних є шанс його зустріти.
- скорпіонам радять приділити увагу своїй зовнішності, доглядати за собою і своїм здоров'ям. Рекомендується зробити лікувальні масажі, відвідати спа-салони, зробити нову стрижку. Гарне самопочуття і доглянутий вигляд - стануть запорукою щасливого життя для себе і сім'ї.
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