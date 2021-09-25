На 41-році помер український артист балету, автор та постановник балетних вистав Дмитро Омельченко

Як пише Politeka.net, Дмитро Омельченко народився 6 жовтня в місті Дніпро у театральній родині. У 1999 році Омельченко закінчив Академію російського балету імені А. Я. Ваганової, а після навчання 10 років працював у Південній Кореї.

У Дніпропетровській балетній трупі почав працювати 13 років тому провідним солістом. У 2009 дебютував як хореограф у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету в балеті "Degage". Тоді Омельченко поставив хореографічну композицію в стилі модерн.

За постановку сучасного балету "Carmen&Jose", у якому поєднав класику, модерн та вільний танець, отримав престижну Премію імені А. Ф. Шекери.

Дмитро Омельченко помер 24 вересня 2021 року, передає "Дніпропетровський академічний театр опери та балету" у Facebook. Про причини смерті поки що нічого невідомо.

"Для всього нашого колективу і творчої громадськості України це велика втрата. Висловлюємо наші глибокі співчуття близьким, рідним і колегами. Сумуємо разом з вами і поділяємо вашу біль", - сказали представники театру.

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