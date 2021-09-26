Український боксер Олександр Усик, який здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа, заявив, що цим боєм хотів прославити Ісуса Христа

Після вимотуючого поєдинку українець звернувся до глядачів зі словами про Бога, повідомляє Центр інформації УПЦ. Він підкреслив, що саме Всевишній дарував йому перемогу.

"Єдине, що я хотів зробити - це прославити свого Господа Ісуса Христа цим боєм і сказати, що за все - слава Богу і перемога ця від нього", - заявив Усик відразу після битви в коментарі британському телеканалу Sky Sports.

Також глядачі могли спостерігати, що відразу після битви боксер перехрестився, став на коліна і подивився вгору, ніби звертаючись до Бога з вдячністю за перемогу.

Віруючі УПЦ тут же почали вітати боксера з перемогою, публікуючи коментарі зі словами підтримки в соцмережах.

Відзначимо, що в ніч на 26 вересня в Лондоні Усик зустрівся з британцем Джошуа і здобув перемогу над ним у непростому поєдинку. Це дозволило українському боксеру завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.

Нагадаємо, бій Усика-Джошуа за звання чемпіона світу: як пройшов матч.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся через трансляцію бою Усик - Джошуа в Україні.

Також Politeka писала, що Джошуа довелося звертатися в лікарню після поєдинку з Усиком, боксер готується "помститися".