Погода в Україні 27 вересня порадує комфортною температурою повітря і відсутністю опадів

Після низки холодних і дощових днів у понеділок, 27 вересня, в Україні очікується сонячна, осіння погода без опадів, яку принесе з собою скандинавський антициклон. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Politeka.net.

Максимально стовпчики термометрів злетять на заході. Жителі Закарпатської області зможуть насолодитися +20-22 градусами тепла. На решті території країни температура повітря встановиться в межах + 15-18 градусів.

Найхолодніше буде на півночі і частково в центрі. У Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях вдень очікується +13-15 градусів тепла.

Вночі температура повітря впаде на півдні до +9-12 градусів, на сході та півночі +6-8 °С, на заході +7-11 °С.

У Києві вдень синоптики обіцяють від + 13 до + 15 градусів. Початок тижня в українській столиці буде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Відзначимо, за прогнозами народних синоптиків, потепління в кінці вересня зміниться різким похолоданням у жовтні. На другий осінній місяць прогнозують передзим'я з можливими заморозками і снігом. Зате листопад і грудень знову здивують плюсовими погожими днями.

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