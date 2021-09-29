Пішов з життя відомий актор, якого обожнювали мільйони глядачів
Радянський, російський актор Борис Тенін-молодший помер 28 вересня на 52-му році життя.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, про його смерть повідомила актриса Гульнара Ніжинська, яка зіграла Верунчика в серіалі "Моя прекрасна няня".
"Бориса Теніна сьогодні не стало. Дякую за те, що був у моєму житті, був моїм учителем, другом... Спочивай з миром, ми сумуємо", - зазначила Ніжинська. Вона також додала, що причиною смерті актора став інсульт.
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Борис Тенін народився 20 листопада 1969 року в Москві. Своє ім'я отримав на честь діда, по стопах якого пішов. Його дідусь був народним артистом СРСР - його ім'я Борис Михайлович Тенін (Іван Шадрін з "Людини з рушницею").
У 1995-2008 роках Борис Тенін служив у Театрі Сатири. Зніматися почав в середині 80-х, з епізоду в музичній соціальній драмі "Була не була".
На подальшому рахунку актора більше сорока фільмів і серіалів: "Повернення Мухтара", "Кулагін і партнери" (Борис, головна роль), "Я не повернуся", "Кухня", "Геймери", обидві частини "Га грі", "Маргоша", "Нульовий кілометр".
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