Пішов з життя відомий актор, якого обожнювали мільйони глядачів

Радянський, російський актор Борис Тенін-молодший помер 28 вересня на 52-му році життя.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, про його смерть повідомила актриса Гульнара Ніжинська, яка зіграла Верунчика в серіалі "Моя прекрасна няня".

"Бориса Теніна сьогодні не стало. Дякую за те, що був у моєму житті, був моїм учителем, другом... Спочивай з миром, ми сумуємо", - зазначила Ніжинська. Вона також додала, що причиною смерті актора став інсульт.

Борис Тенін народився 20 листопада 1969 року в Москві. Своє ім'я отримав на честь діда, по стопах якого пішов. Його дідусь був народним артистом СРСР - його ім'я Борис Михайлович Тенін (Іван Шадрін з "Людини з рушницею").

У 1995-2008 роках Борис Тенін служив у Театрі Сатири. Зніматися почав в середині 80-х, з епізоду в музичній соціальній драмі "Була не була".

На подальшому рахунку актора більше сорока фільмів і серіалів: "Повернення Мухтара", "Кулагін і партнери" (Борис, головна роль), "Я не повернуся", "Кухня", "Геймери", обидві частини "Га грі", "Маргоша", "Нульовий кілометр".

Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі "П'ятниця", помер у віці 55 років.



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