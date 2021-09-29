Марія зібрала залишки сил - і прошепотіла свою останню волю

У шахтарському місті Червоноград Львівської області в ці дні розглядається питання про опікунство над 10-річною Веронікою Українець, яка днями залишилася круглою сиротою.

Як пише КП в Україні, до цієї дівчинки з народження була прикута увага всієї країни: її мати в 2011 році стала найменшою мамою в Україні.

Марія Українець жила в Червонограді, місті Львівської області. Вона носила звання найнижча мама в Україні. На момент смерті їй було всього 36 років. Жінка страждала генетичним захворюванням, яке носить назву гіпофізарний нанізм.

Чоловіка знайшла ставного, високого: зріст тата дівчинки - цілих 187 см. але щастя покинуло будинок цієї сім'ї через всього кілька років після народження Вероніки. Спочатку померла мати Марії, потім-чоловік, слідом пішов батько – помер від раку. Такий діагноз через деякий час був поставлений і Марії.

Незважаючи на всі старання волонтерів і лікарів, хвороба виявилася сильнішою – Марія померла рано вранці в суботу, 25 вересня.

Опікунство над її донькою Веронікою зараз оформляє волонтер зі Львова, керівник благодійного фонду Уляна Флишко. Вона допомагала родині останні півроку. Уляна працювала журналістом, коли познайомилася з цією родиною. Минуло десять років - і раптом у квітні, сьомого числа - на Благовіщення Пресвятої Богородиці, у неї з'являється нав'язлива думка: "А як живе Марія Українець?".

Тоді Уляна і дізналася про діагноз найменшої мами країни, про те, що після смерті рідні вона фактично залишилася на всьому білому світі одна – тільки з десятирічною дочкою. Тоді вона почала допомагати жінці всім, чим могла.

Час минав, а лікування Марії зовсім не допомагало, їй з кожним днем ставало все гірше. У вівторок Уляна примчала до Червонограда. Почувши її голос, Марія зібрала залишки сил - і прошепотіла свою останню волю: "Ульяночка, ви будете піклуватися про мою доньку?".

Уляна дала обіцянку. Наступного дня жінка вирушила до опікунської ради - писати заяву, що опікуном Вероніки, у разі якщо щось станеться з матір'ю, буде вона. А через кілька днів, в суботу о 6:13 ранку Марії не стало.

"Бог дав цій дитині можливість звикнути до мене - з квітня вона постійно мене бачила біля мами. У мене Своїх дітей немає. На все Божа воля - на кожну людину у нього свої плани. Все, що зараз відбувається - для мене як урок в першому класі. Своє життя мені доведеться поміняти кардинально", - розповіла волонтер.

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