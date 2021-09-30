Актор театру і кіно Костянтин Глушков помер у віці 57 років

Родичі російського актора і продюсера Костянтина Глушкова розповіли, що стало причиною смерті артиста. За їхніми словами, у нього зупинилося серце. Глушкову було 57 років.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Про раптову кончину Костянтина Глушкова повідомив також його син. З його слів, батько відчув себе неважливо і йому викликали карету швидкої допомоги. У лікарні медики перевели артиста у відділення реанімації. Лікарям не вдалося врятувати тяжкохворого пацієнта - він помер в ніч з 24 на 25 вересня.

Костянтин Глушков народився 17 травня 1965 року. У 1988-му закінчив ГІТІС. На екранах дебютував в 1991-му. Був ведучим телевізійної програми "Лукомор'я", за яку в 1998-му отримав премію Теффі.

Серед робіт, які запам'яталися - "Про що говорять чоловіки. Продовження", "Між нами, дівчатками" і сиквел, "Зорге", "Фурцева", "Каменська", Сафрон з "Мента в законі", "Син батька народів", "Універ", "Солдати", "12" Михалкова.

У мережі коментатори залишили багато коментарів, в яких висловлювали слова співчуття: "Сумуємо! Чудова людина була", "Актор з великої літери", "Царство Небесне... Хороша була людина!".

Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі "П'ятниця", помер у віці 55 років.



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