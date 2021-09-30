Зупинилося серце російського актора, продюсера і сценариста Костянтина Глушкова, відомого за серіалами "Універ", "Ментовські війни" і "На розі, у Патріарших"

Трагедія сталася в ніч з 24 на 25 вересня, Глушкову було всього 56. Про горе повідомив у соцмережі його син, передає Politeka.net. За його словами, причиною смерті Глушкова став серцевий напад.

Вночі акторові різко стало погано, йому викликали "швидку допомогу". Лікарі зробили все можливе, але він помер у реанімації.

Все сталося стрімко, і родичі артиста тільки через кілька днів знайшли в собі сили опублікувати інформацію про його смерть.

"Йому стало погано вдома, відвезли на швидкій в лікарню, підтвердили інфаркт, зробили операцію, але серце не витримало...", - йдеться в повідомленні.

Син покійного повідомив також, що сім'я потребує фінансової допомоги.

"У ніч з 24 на 25 вересня з нами не стало мого тата Костянтина Глушкова. Буду вдячний за будь-яку фінансову допомогу на організацію похорону", - звернувся він до небайдужих.

У підсумку, Глушкова поховали 28 вересня на Алабушевському кладовищі в Зеленограді.

Користувачі висловлюють свої співчуття у зв'язку з відходом зірки серіалів:

"Чудовий, талановитий актор з великої літери! 🙌"; "Сумуємо! Чудова людина була😢"; "😪 Фанат був своєї професії, не так багато таких як він"; "Світла пам'ять, Костянтину Глушкову. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати😢"; "Нічого собі. Дуже хороша людина і чудовий актор, дивився всі фільми з його участю, дуже шкода".

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