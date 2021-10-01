У Львові блогерка під час прямого ефіру жорстко вискалася про ветеранів АТО
Скандальне відео з'явилося в соціальних мережах.
Так, дівчина спілкувалася в прямому ефірі зі своїм підписником, в розмові з ним вона каже, що "її знайомий недавно поїхав до Москви".
Після чого заявляє, що "Крим — російський".
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"Чий-чий, Крим-російський. За документами. Ось і все. І пишіть, що хочете. Мені на * * ать", - впевнено заявила дівчина.
Вже в іншому ефірі вона вирішила висловитися про ветеранів АТО.
"Чому я не люблю АТОшников? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОшник. І що, б * * ть? П * * * * й працювати. А бабулечка з пенсією повинна дати за проїзд. Ось таких людей ненавиджу", - заявила блогер.
Відео можна побачити тут.
До слова, відомий репер Kyivstoner потрапив у скандал через запрошення росіян в Україну
Шоумен на відео розміщеному в Instagram скандував "Росія". Пізніше в листуванні зробив вигляд, що не знає про війну, яка триває в нашій країні.
"Пацани, братва! Ви приїхали! Гості з Челябінська..."- каже на камеру Kyivstoner.
На критику, яка звалилася на репера він вирішив відповісти і поцікавився, чому бачитися з росіянами і скандувати "Росія" – Це злочин.
"У нас зараз війна? Почекавши. А якщо вона у нас, Чому ти не на війні, а у Львові? У Львові-війна?"- запитав Kyivstoner.
Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.
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Також Politeka писала, що мешканка Маріуполя записала відео, в якому образливо відгукувалася про ЗСУ.