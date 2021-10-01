У Львові блогерка під час прямого ефіру жорстко вискалася про ветеранів АТО

Скандальне відео з'явилося в соціальних мережах.

Так, дівчина спілкувалася в прямому ефірі зі своїм підписником, в розмові з ним вона каже, що "її знайомий недавно поїхав до Москви".

Після чого заявляє, що "Крим — російський".

"Чий-чий, Крим-російський. За документами. Ось і все. І пишіть, що хочете. Мені на * * ать", - впевнено заявила дівчина.

Вже в іншому ефірі вона вирішила висловитися про ветеранів АТО.

"Чому я не люблю АТОшников? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОшник. І що, б * * ть? П * * * * й працювати. А бабулечка з пенсією повинна дати за проїзд. Ось таких людей ненавиджу", - заявила блогер.

Відео можна побачити тут.

До слова, відомий репер Kyivstoner потрапив у скандал через запрошення росіян в Україну

Шоумен на відео розміщеному в Instagram скандував "Росія". Пізніше в листуванні зробив вигляд, що не знає про війну, яка триває в нашій країні.

"Пацани, братва! Ви приїхали! Гості з Челябінська..."- каже на камеру Kyivstoner.

На критику, яка звалилася на репера він вирішив відповісти і поцікавився, чому бачитися з росіянами і скандувати "Росія" – Це злочин.

"У нас зараз війна? Почекавши. А якщо вона у нас, Чому ти не на війні, а у Львові? У Львові-війна?"- запитав Kyivstoner.

Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.

Як повідомляла Politeka, кумир української молоді відібрав у дівчинки подарований iPhone.

Також Politeka писала, що мешканка Маріуполя записала відео, в якому образливо відгукувалася про ЗСУ.