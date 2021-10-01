Канадська дружина співака Прохора Шаляпіна Тетяна-Клаудіа Девіс "згоріла" від ковида

Про смерть коханої 37-річний Шаляпін, фіналіст проекту "Фабрика зірок-6", повідомив у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Артист супроводив пост яскравими моментами з їх спільного життя і присвятив зворушливі рядки.

"День згас, і в будинку мені співають вітри,

Що тебе тут більше немає.

Голос твій залишив мені дихання снів,

Залишив аромат квітів і слід біліше хмар.

Рука в моїй руці і сльози на щоці.

Твій остиглий слід нагадає мені...

Як я любив тебе..."



Зазначимо, Шаляпін одружився на мільйонерці з Канади Тетяні-Клаудії Девіс, старшій його на п'ять років, в липні, а вже на початку серпня у жінки виявили коронавірус.

"Наше весілля з Танею відбулося 31 липня. Три щасливих дні було у нас з нею... 3 серпня вона захворіла, і ось її більше немає... Я убитий цією новиною, складно щось говорити", - поділився своїм горем співак, пише "Комсомольская правда".

Зазначається, що тривалий час Тетяна намагалася лікуватися самостійно. Коли їй вже зовсім стало погано, подзвонили в 911. Дуже швидко підступна недуга вразила її легені. 29 серпня жінку довелося підключити до апарату ШВЛ і ввести в штучну кому, з якої їй живою вибратися вже не довелося.

Російська сім'я Девіс в 90-і роки емігрувала до Канади і сколотила там чималі статки. З Прохором Шаляпіним Девіс була разом майже два роки. Їх весілля обійшлося парі в кілька сот тисяч доларів.

Користувачі висловлюють свої співчуття співакові:

"Який кошмар. Співчуваю🙏"; "Царство Небесне їй🙏"; "Ви були дуже красивою парою з красивою історією! Таня, спочивай з миром! Прохор, кріпись, життя триває!😢 😢 😢"; "Прош... страшно як ... якась містика... скільки смертей близьких людей ти пережив..."

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