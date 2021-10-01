Британський музикант, засновник групи Delays Грег Гілберт помер після довгої боротьби з раком
Як пише Politeka.net, про смерть музиканта повідомила його вдова Стейсі Хейл на своїй сторінці у Фейсбук.
"Мій прекрасний хлопчик @greggilbert_artist помер сьогодні вдень", - написала вона, додавши, що поруч з ним в момент смерті були його брати.
За словами жінки, вона провела з чоловіком всю попередню ніч, відчувши, що його енергія занадто велика для його людського тіла.
"Я відкрила вікно і сказала йому йти і бути у Всесвіті. Сьогодні ми в шоці, але наповнюємо наші серця недоречними жартами, на чому Грег наполягав", - додала Стейсі.
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За її словами, чоловік закликав її завжди вірити в магію, тому що вона всюди навколо нас.
Як відомо, Грег Гілберт був засновником британської інді-групи Delays, яка стала популярною на початку 2000-х. Останні п'ять років він боровся з раком кишечника.
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