Блогерка, яка назвала тимчасово окупований український Крим "російським", вирішила вибачитися
Дівчина визнала, що півострів належить Україні.
"Питання в трансляції були провокаційні! Я каюсь за те, що говорила! Спасибі людям, які захищають нашу Україну від російської агресії", – заявила вона.
"Ось тепер і думай, як жити далі. Захищаєш старих, це добре і тобі здоров'я дитя. Подивися фільми про війну. Як поруч вривається снаряд і люди стають контуженими-почитай що це таке","Вони всі такі сміливі, а потім пробачення просять.А то що купа дітей, залишилися сиротами це вона не подумала", - пишуть в мережі.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
З'ясувалося, хто після Зарицької та Могилевської стане новою заміною Осадчої в "Світському житті": "Не пропустіть"
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський публічно звернувся до того, хто його залякував: "Ти знаєш, хто ти..."
Комаров зі "Світ навиворіт" проник в закриту для ЗМІ і дуже небезпечну зону: "Все гримить, горить, падають уламки розміром з будинки"
Раптово обірвалося життя зірки "Євробачення", лікарі зробили все можливе: "Такий молодий..."
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, блогерка під час прямого ефіру жорстко вискалася про ветеранів АТО
Так, дівчина спілкувалася в прямому ефірі зі своїм підписником, в розмові з ним вона каже, що "її знайомий недавно поїхав до Москви".
Після чого заявляє, що "Крим — російський".
"Чийсь, Крим-російський. За документами. Ось і все. І пишіть, що хочете. Мені на * * ать", - впевнено заявила дівчина.
Вже в іншому ефірі вона вирішила висловитися про ветеранів АТО.
"Чому я не люблю АТОшников? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОшник. І що, б * * ть? П * * * * й працювати. А бабулечка з пенсією повинна дати за проїзд. Ось таких людей ненавиджу", - заявила блогер.
Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.
Як повідомляла Politeka, кумир української молоді відібрав у дівчинки подарований iPhone.
Також Politeka писала, що мешканка Маріуполя записала відео, в якому образливо відгукувалася про ЗСУ.