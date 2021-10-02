Блогерка, яка назвала тимчасово окупований український Крим "російським", вирішила вибачитися

Дівчина визнала, що півострів належить Україні.

"Питання в трансляції були провокаційні! Я каюсь за те, що говорила! Спасибі людям, які захищають нашу Україну від російської агресії", – заявила вона.

"Ось тепер і думай, як жити далі. Захищаєш старих, це добре і тобі здоров'я дитя. Подивися фільми про війну. Як поруч вривається снаряд і люди стають контуженими-почитай що це таке","Вони всі такі сміливі, а потім пробачення просять.А то що купа дітей, залишилися сиротами це вона не подумала", - пишуть в мережі.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, блогерка під час прямого ефіру жорстко вискалася про ветеранів АТО

Так, дівчина спілкувалася в прямому ефірі зі своїм підписником, в розмові з ним вона каже, що "її знайомий недавно поїхав до Москви".

Після чого заявляє, що "Крим — російський".

"Чийсь, Крим-російський. За документами. Ось і все. І пишіть, що хочете. Мені на * * ать", - впевнено заявила дівчина.

Вже в іншому ефірі вона вирішила висловитися про ветеранів АТО.

"Чому я не люблю АТОшников? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОшник. І що, б * * ть? П * * * * й працювати. А бабулечка з пенсією повинна дати за проїзд. Ось таких людей ненавиджу", - заявила блогер.

Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.

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