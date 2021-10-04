Авіакатастрофа сталася в неділю, 3 жовтня, в Канаді. Легкомоторний літак Cessna 172 повинен був стати передвісником щасливої події, але вийшло навпаки

Так, на острові поруч зі Старим Монреалем розбився літак, на якому був розміщений плакат з написом "Ти вийдеш за мене?". В результаті НП, загинув пасажир, а поранений пілот доставлений до лікарні, передає Associated Press.

У поліції Монреаля розповіли, що катастрофа сталася близько 18 години у парку Дьєпп біля мосту Згоди на острові Сент-Елен, недалеко від місця проведення музичного фестивалю.

Plane carrying 'will you marry me' banner crashes in Montreal, killing passenger https://t.co/kao28mQR9I — The Vancouver Sun (@VancouverSun) October 4, 2021

Про причини аварії літака поки нічого невідомо. Поліція чекає поліпшення стану здоров'я пілота, щоб його допитати. За попередніми даними, незадовго до падіння він повідомив про несправність двигуна. Ця версія перевіряється.

Plane that crashed in Montreal was carrying marriage proposal banner https://t.co/n7CWvv8vxm pic.twitter.com/2j2Y12bTBS — Toronto Sun (@TheTorontoSun) October 3, 2021

Також в поліції додали, що плакат з пропозицією руки і серця, який, як вважалося, впав у річку Святого Лаврентія незадовго до падіння повітряного судна, не був виявлений.

У Мережі з'явилися кадри з місця катастрофи. Користувачі активно обговорюють подію:

"Я думаю тим, хто сміється, насправді потрібно прочитати цю новину, в якій говориться, що пасажир помер, а пілот знаходиться в лікарні. Цікаво, чи був пасажир тим хлопцем, який зробив пропозицію"

"У мене змішані почуття з цього приводу"

"Ох, це так сумно..."

"Безумовно нехороша ознака. Потрібно скасувати весілля"

"Вона сказала "ні", так сильно, що використала ракету класу "земля-повітря"

"😳 сподіваюся, що пілот вижив! Наречений з часом з'явиться ще!"

"Боже, як це жахливо!😩😥😞"

A plane carrying a banner that said, "Will you marry me?" crashed in Old Montreal on Saturday https://t.co/fKjcAkONJ7 pic.twitter.com/S2RZuSMP0f — NEWS 1130 (@NEWS1130) October 4, 2021

Нагадаємо, літак з пасажирами протаранив багатоповерховий будинок, кадри катастрофи: "не вижив ніхто"

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