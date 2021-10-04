Мільярдер загинув в авіакатастрофі з дружиною і сином

Так, біля італійського міста Мілан приватний літак Pilatus PC-12 врізався в двоповерхову офісну будівлю.

На щастя, людей в ній не було, так як приміщення пустували через ремонт.

Вісім людей, що знаходилися на борту літака - загинули.

Як повідомляє видання Daily Mail, за штурвалом перебував 68-річний румунський мільярдер-забудовник Дан Петреску.

З ним летіли два члени екіпажу і п'ятеро пасажирів-включаючи його 65-річну дружину Реджину, їх 30-річного сина Дана, а також маленького хлопчика.

До слова, на острові поруч зі старим Монреалем розбився літак, на якому був розміщений плакат з написом " Ти вийдеш за мене?". В результаті НП, загинув пасажир, а поранений пілот доставлений в лікарню, передає Associated Press.

У поліції Монреаля розповіли, що катастрофа сталася близько 18 години у парку Дьєпп біля мосту згоди на острові Сент-Елен, недалеко від місця проведення музичного фестивалю.

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