Постраждалі потрапили в лікарню з високою температурою і розладами шлунка.
У Калуші на Івано-Франківщині, в кафе отруїлися семеро дорослих і одна дитина. Людей госпіталізували в найближчу лікарню.
Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
У закладі харчування працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ зареєстрували осередок гострої кишкової інфекції. Уточнюється, що в лікарню потрапили 8 осіб. Серед них є 15-річна дитина. Всі хворі в інфекційному відділенні.
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Як пише "Суспільне", люди проведуть у лікарні мінімум тиждень. Вони надходили до медзакладу з високою температурою та інтоксикацією.
"Ми прийняли людей вчора, деяких - до обіду, деяких-після. У хворих була підвищена температура, діарея, блювання та інтоксикація. У когось температура - 37-38 °C, у когось вище", — сказав директор Калуської міської лікарні Микола Гудим.
Через тиждень постраждалим треба вдруге проводити посів на сальмонелу. В однієї пацієнтки, яку лікарі прийняли ще 3 жовтня, її вже виявили. 6 жовтня стане відомо чітко, у скількох людей ця інфекція.
Відзначимо, що сальмонела передається переважно харчовим шляхом як результат неправильної обробки і зберігання продуктів або готових страв.
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