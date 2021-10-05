Будьте обережні в їдальнях, кафе і ресторанах!

Постраждалі потрапили в лікарню з високою температурою і розладами шлунка.

У Калуші на Івано-Франківщині, в кафе отруїлися семеро дорослих і одна дитина. Людей госпіталізували в найближчу лікарню.

Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

У закладі харчування працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ зареєстрували осередок гострої кишкової інфекції. Уточнюється, що в лікарню потрапили 8 осіб. Серед них є 15-річна дитина. Всі хворі в інфекційному відділенні.

Як пише "Суспільне", люди проведуть у лікарні мінімум тиждень. Вони надходили до медзакладу з високою температурою та інтоксикацією.

"Ми прийняли людей вчора, деяких - до обіду, деяких-після. У хворих була підвищена температура, діарея, блювання та інтоксикація. У когось температура - 37-38 °C, у когось вище", — сказав директор Калуської міської лікарні Микола Гудим.

Через тиждень постраждалим треба вдруге проводити посів на сальмонелу. В однієї пацієнтки, яку лікарі прийняли ще 3 жовтня, її вже виявили. 6 жовтня стане відомо чітко, у скількох людей ця інфекція.

Відзначимо, що сальмонела передається переважно харчовим шляхом як результат неправильної обробки і зберігання продуктів або готових страв.

Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.

Як повідомляла Politeka, сталося масове отруєння дітей у дитячому садку, терміново приїхали швидкі.

Також Politeka писала, що в одній зі шкіл Хортицького району дві учениці отруїлися невідомою речовиною.