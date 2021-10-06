Померла зірка німецького кіно 50-70-х років, яку знали далеко за межами її рідної країни.

Актриса Херта Штааль, яка народилася у Відні, померла у віці 91 року в своєму рідному місті Мюнхені.

Про це повідомило видання T-online з посиланням на підтвердження подруги покійної.

Штааль народилася в 1930 році у Відні і стала зіркою розвеселих музичних комедій і сільських драм, які користувалися популярністю в післявоєнний час.

Кар'єра Херти Штааль почалася в 50-х роках минулого століття. Унікальна актриса з неповторним талантом блищала так яскраво, як перед кінокамерою, так і на театральній сцені в 1950‑х і 1960‑х роках. Її талановиту акторську гру можна побачити в такому фільмі, як, наприклад, "Розель в Шварцвальді" (1956).

Серед її знакових робіт у кіно- "Вигнання з раю", "Графиня Міцці", "Любов хоче вчитися", "Два серця, повні щастя".

Херта Штааль пішла з індустрії театру і кіно в 90-х роках, але навіть після 40 років, у вже досить похилому віці вона завжди знаходила в своїй поштовій скриньці листи від шанувальників.

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