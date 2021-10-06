Він був одним з найвеличніших артистів

Покійний Шаріф Умер заслужив визнання в області комедії і знайшов собі місце в кіно.

Легендарний комік, актор, режисер і сценарист Шаріф Умер помер. Смерть наздогнала його в Баварії.

Про це повідомило The Nation з посиланням на підтвердження від вдови гумориста Зарін Газаль.

Умар Шаріф страждав від безлічі проблем, в тому числі від хвороб серця і нирок. 28 вересня Шаріф сів у санітарну авіацію для лікування в лікарні в США. Однак стан Шаріфа різко погіршився. В результаті борт здійснив екстрену посадку в Німеччині. Актора помістили в госпіталі в Берліні, де "король комедій" і випустив останній подих 2 жовтня.

Смерть Шаріфа також підтвердив посол Пакистану в Німеччині доктор Мохаммад Фейсал: "З жалем повідомляємо, що пан Шаріф помер у Німеччині. Він був одним з наших найвеличніших артистів, і його буде не вистачати. Наші найглибші співчуття його родині та друзям".

Умер народився в 1955-му в Карачі в портовому місті на півдні Пакистану. Справжнє ім'я - Мохаммад Омер. Слава прийшла до нього на батьківщині. В Індії на початку 90-х він прославився, як сценарист і режисер шоу "Пан 420", де сам зіграв головну роль.

Нагадаємо, що пішла з життя актриса Джанет Бордон.



Як повідомляла Politeka, американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade-Сара Деш померла.

Також Politeka писала, що англійський актор Джон Чалліс помер на 79 році життя.