Страшна новина сколихнула Україну, загинув 14-річний житель Луганської області.

Інцидент стався ввечері 8 жовтня в місті Рубіжне поблизу АЗС по вул. Миру, передає Politeka.net з посиланням на ФБ-сторінку місцевої поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі неповнолітнього українця на пісочному кар'єрі. За попередньою інформацією, 14-річний юнак потрапив під завал піску.

Фахівці ДСНС витягли підлітка, але, на жаль, бригада екстреної допомоги констатувала смерть хлопця. В даний час поліцейські проводять ряд слідчих заходів, щоб встановити всі обставини та причини трагедії.

Раніше ми розповідали, як забави в тракторі обернулися для компанії підлітків трагедією. Сталося це на Одещині. Водій трактора люб'язно погодився покатати п'ятьох дітей віком від 9 до 15 років у причепі. У якийсь момент транспортний засіб перекинувся, в результаті чого в кареті "швидкої допомоги" загинув наймолодший з дітей, дев'ятирічний хлопчик.

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