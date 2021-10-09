У Дніпропетровській області водій вантажного мікроавтобуса не впорався з керуванням та врізався у припарковану вантажівку, унаслідок зіткнення загинув неповнолітній хлопець.
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, смертельна аварія трапилася 8 жовтня близько одинадцятої вечора. Про ДТП, яка трапилася на 135 кілометрі автошляху "Знам’янка-Луганськ-Ізварине", повідомили свідки події.
На виклик одразу виїхали рятувальники. За даними, вантажний мікроавтобус Ford врізався у припарковану на узбіччі вантажівку МАЗ, яка згоріла раніше того ж дня.
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Він сильного зіткнення мікроавтобус перетворився у груду металу, а двох людей затисло в салоні. Рятувальники витягнули з понівеченої автівки тіло 14-річного хлопця. Водій Ford 1979 року народження відмовився від госпіталізації.
Наразі усі деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, що нещодавно у Вінницькій області водій Daewoo не впорався із керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево. Від удару автомобіль загорівся. Водій від отриманих травм загинув на місці, а 50-річного пасажира госпіталізували із численними травмами.
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