У Дніпропетровській області водій вантажного мікроавтобуса не впорався з керуванням та врізався у припарковану вантажівку, унаслідок зіткнення загинув неповнолітній хлопець.

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, смертельна аварія трапилася 8 жовтня близько одинадцятої вечора. Про ДТП, яка трапилася на 135 кілометрі автошляху "Знам’янка-Луганськ-Ізварине", повідомили свідки події.

На виклик одразу виїхали рятувальники. За даними, вантажний мікроавтобус Ford врізався у припарковану на узбіччі вантажівку МАЗ, яка згоріла раніше того ж дня.

Він сильного зіткнення мікроавтобус перетворився у груду металу, а двох людей затисло в салоні. Рятувальники витягнули з понівеченої автівки тіло 14-річного хлопця. Водій Ford 1979 року народження відмовився від госпіталізації.

Наразі усі деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, що нещодавно у Вінницькій області водій Daewoo не впорався із керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево. Від удару автомобіль загорівся. Водій від отриманих травм загинув на місці, а 50-річного пасажира госпіталізували із численними травмами.

Рaніше Politeka писaлa, що у Харкові авто влетіло в зупинку: є інформація про постраждалих, фото.

Нагадаємо, що два мікроавтобуси не розминулися на українській трасі: машину зім'яло від удару, кадри ДТП.

A ще Politeka повідомлялa, що українці розбилися в ДТП, шансів вижити не було: фото трагічної аварії в Польщі.