Американський співак і автор пісень Бродяга Джим( Hobo Jim), якого називали "офіційним бардом Аляски", помер у своєму будинку в Нешвіллі штат Теннессі в США.

Він помер 5 жовтня, поруч з ним в той момент була його кохана дружина Сінді. Причину і деталі смерті відомого музиканта повідомило Радіо KSRM.

В середині вересня у музиканта був діагностований рак. Лікарі не давали втішних прогнозів і стверджували, що Джиму залишилося жити не більше 6 місяців. Боротьба з раком підшлункової залози виявилася марною і 5 жовтня артист пішов з життя через термінального ступеня хвороби - це четверта стадія, коли виникають віддалені метастази по всьому організму.

"Мені нестерпно сумно оголошувати про смерть мого близького друга Джима. Він навчив мене всьому, починаючи від заточування ножів до гриля на свіжому повітрі, передав мені книги Місіми і Рімбо, він був найосвіченішою людиною, яку я знаю. Він зробив світ трішки краще, тому я та весь світ буде сумувати за ним", - написала близька подруга музиканта Джаніс Ян в Facebook.

Справжнє ім'я Бродяги Джим Варсос. У 12 років він навчився грати на гітарі і трохи пізніше відправився подорожувати по Америці автостопом.

А коли об'їхав всі штати, влаштувався на Алясці. Працював рибалкою, лісорубом, ковбоєм, про що і писав дивовижно проникливі, прості пісні, також звеличуючи в них природні красоти.

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