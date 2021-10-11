Раптово помер український актор, вокаліст, рок-музикант, співзасновник групи «Мертвий півень» Місько Барбара: про смерть артиста повідомила його дружина.

Як передає Politeka.net з посиланням на львівське видання «Твоє місто», 49-річний музикант помер у понеділок, 11 жовтня. Він помер за місяць до свого 50-річчя. Про смерть артиста виданню повідомила його дружина, але причину називати не стала.

У Фейсбук музиканта вже з'явилися десятки повідомлень від близьких і шанувальників, які не можуть повірити у раптову кончину виконавця.

"Тепер ти вільний по-справжньому... Спочивай з миром", «назавжди в серці», "ми помремо не в Парижі, тепер я напевно це знаю", - пишуть люди в Фейсбуці.

Як відомо, Місько Барбара був одним із засновник рок-групи "Мертвий півень", яка була утворена у Львові в далекому 1989 році. Його називали легендою української рок-сцени, а сам колектив був неймовірно популярний на початку 1990-х.

Крім музики Барбара захоплювався театром. Він довгий час грав у Харківському театрі "Арабески".

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