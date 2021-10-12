Популярний радянський і Латвійський актор театру і кіно, телеведучий, співак Гунтіс Скрастиньш помер 11 жовтня у віці 67 років - помер він не через природні причини.
Про це повідомляє PRESS з посиланням на члена правління SIA Forte Production Яніса Клявиньша, який і назвав причину смерті популярного артиста.
Гунтіс Скрастиньш помер від швидко прогресуючого раку, який не дав йому і шансу на одужання.
"Гунтіс пішов занадто швидко, раптово і безжально. Влітку він диригував фіналом Латвійської пісні серця і фестивалем Zelta šlāgeris, його голос щойно прозвучав по телебаченню", — сказано в офіційному прес-релізі Клявіньша.
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Працював на латвійському телебаченні, де вів передачі "Тон", "З півслова", "Латиші в світі", шоу "Опитування по латвійському шлягері" і "Пісня для душі". Встиг зіграти в фільмі "Матч відбудеться в будь-яку погоду", в детективі "Три дні на роздуми" і спортивній драмі "Команда мрії 1935".
Актор завжди з особливим захопленням і задоволенням цінував свою співпрацю з композитором Раймондом Паулсом. У березні цього року разом з маестро він отримав "Золотий мікрофон" в категорії "Кращий альбом хіта".
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