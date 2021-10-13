Страшна звістка сколихнула Україну, у власному будинку на Полтавщині зазнала насильства від рук чинного поліцейського та екс-правоохоронця молода жінка.
Інцидент стався 12 жовтня в селі Чавельча Лубенського району. За деякими даними, потерпіла була вагітною другою дитиною.
В повідомленні поліції йдеться, що вночі її зґвалтували двоє чоловіків. Один з підозрюваних, на якого вказує потерпіла - місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному.
Відзначається, що слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження, зараз йде збір інформації про подію.
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Деталі розкрив також народний депутат Ігор Мосійчук у своєму Телеграмі-каналі. За його даними, потерпіла 1990 р.н. є матір'ю-одиначкою і нібито на момент злочину була вагітною. Жінку госпіталізували до лікарні з кровотечею.
Мосійчук додав, що другий нападник раніше працював у карному розшуку.
Українці активно коментують в Мережі подію:
"Тут би розстріл не завадив"
"Який кошмар твориться"
"Спочатку давайте все ж дочекаємося подробиць: не треба всіх АТОвців з брудом змішувати. Ну а якщо вони дійсно АТОшники: покарання має бути ще жорсткішим, ніж "звичайним" людям: вони ще й поліцейські..."
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