Страшна звістка сколихнула Україну, у власному будинку на Полтавщині зазнала насильства від рук чинного поліцейського та екс-правоохоронця молода жінка.

Інцидент стався 12 жовтня в селі Чавельча Лубенського району. За деякими даними, потерпіла була вагітною другою дитиною.

В повідомленні поліції йдеться, що вночі її зґвалтували двоє чоловіків. Один з підозрюваних, на якого вказує потерпіла - місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному.

Відзначається, що слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження, зараз йде збір інформації про подію.

Деталі розкрив також народний депутат Ігор Мосійчук у своєму Телеграмі-каналі. За його даними, потерпіла 1990 р.н. є матір'ю-одиначкою і нібито на момент злочину була вагітною. Жінку госпіталізували до лікарні з кровотечею.

Мосійчук додав, що другий нападник раніше працював у карному розшуку.

Українці активно коментують в Мережі подію:

"Тут би розстріл не завадив"

"Який кошмар твориться"

"Спочатку давайте все ж дочекаємося подробиць: не треба всіх АТОвців з брудом змішувати. Ну а якщо вони дійсно АТОшники: покарання має бути ще жорсткішим, ніж "звичайним" людям: вони ще й поліцейські..."

"якщо за вбивство не карають - за таке і поготів не покарають"

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