Помер продюсер і творець мультяшної "Рожевої пантери" (The Pink Panther) Девід Хадсон Депаті, йому був 91 рік - артист помер 23 вересня, але відомо про це стало лише зараз.

Депаті довгий час керував Warner Bros. Cartoons, а потім перебрався в Marvel Productions. Про його смерть стало відомо після публікації некролога в The Seattle Times.

Депаті відійшов у своєму будинку в Гіг-Харборі, штат Вашингтон в силу природних причин, тобто тихо згас від старості.

"Спочивай з миром, Девід Депаті. Часто його затьмарює легендарний Фриз Фреленг, але тим не менш він невід'ємна частина мого дитинства. Дякую за Ваш внесок в анімаційну індустрію", - йдеться в повідомленні.

У 1963 році Депаті і його колега Фріз Фрілінг заснували DePatie-Freleng Enterprises. Практично одразу вони уклали контракт на створення анімаційної адаптації фільму "Рожева пантера". Результат став настільки популярний серед глядачів, що був замовлений окремий мульт "Рожевий пройдисвіт" (The Pink Phink), який приніс молодій студії премію "Оскар" і замовлення на невеликі короткометражки з тим же героєм.

Всього ж у фільмографії Депаті близько чотирьохсот мультфільмів, які полюбилися багатьом дітям - від мультфільмів про Людину-павука, Жінку-павука, Фантастичну четвірку, Халка і "Мого маленького поні", до анімаційного серіалу "Повернення на Планету мавп".

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