Увага, важлива інформація для всіх українців

З 21 жовтня в Україні, набирають чинності нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину - тобто перевезень між різними областями.

Тим, хто вирішить відправитися в іншу область на поїзді, знадобиться не тільки квиток. На сторінці Укрзалізниці в Facebook, пояснили, що потрібно мати при собі кожному українцю.

З 21 жовтня всі залізничні перевезення далекого прямування на "жовтому" і "червоному" рівнях будуть дозволені пасажирам з COVID-документами. Таким документом може стати сертифікат вакцинації, тест на коронавірус або документ про те, що людина перенесла захворювання.

Якщо пасажир пред'явить недостовірні документи або відмовиться показувати необхідний документ, Поїзна бригада повинна оповістити правоохоронні органи.

Також при відсутності необхідного документа провідники і стюарди мають право не пустити пасажира у вагон.

Пасажири віком до 18 років допускатимуться до поїздки без пред'явлення документів. Однак у них обов'язково повинна бути захисна маска – для дітей від 12 років.

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