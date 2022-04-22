Українські військові вперше з початку війни почали навчатися в Британії. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише Reuters .

Навчання стосується групи офіцерів, яких навчають роботі з броньованими патрульними машинами «мастіф». Відомо, що Британія надала українським бійцям 120 «мастифів», які можна використовувати в тому числі для розвідки.

Повідомляється, що кількість військових тренінгів українців на заході буде наростати у зв'язку із зростанням поставок імпортних озброєнь, які треба правильно використовувати.

Нагадаємо, також з'явилася інформація про те, що Великобританія введе ембарго на постачання срібла, лісоматеріалів та ікри з РФ і підвищить мита на 96 категорій товарів з Росії та Білорусі.

Ми писали, в командуванні ЦВО також заявили, що»контроль над півднем України - це ще один вихід в Придністров'ї, де також відзначаються факти утиску російськомовного населення".

"Росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що багато планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії і народу», - відреагував на цинічні плани ворога Андрій Єрмак.

Також, у РФ проговорилися про величезні втрати у війні з Україною.

Також Politeka.net писала, що у британській розвідці пояснили причину відмови Путіна штурмувати"Азовсталь".

Крім того Politeka.net повідомляла, що бійці ЗСУ завдали потужного удару по російській авіації.