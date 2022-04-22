Група "Океан Ельзи" представила пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя, які вже майже 2 місяці героїчно захищають місто. Композицію "Місто Марії" музиканти на чолі зі Святославом Вакарчуком записали на репетиції 21 квітня, а презентували вже наступного дня.
"Ні, корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом Сонце встає", - звучить у приспіві щемливої пісні.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти вкотре цинічно обдурили українців. Замість обіцяної евакуації в Україну загарбники вивезли мирних жителів Маріуполя на територію держави-агресора. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
"Позавчора Росія погодила евакуацію. Мало бути 90 автобусів, але в Україну доїхали тільки 4. Де поділися ті автобуси, які виїхали з міста, ми вже розуміємо – поїхали в напрямок росії", – підкреслив мер.
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