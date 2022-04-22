Поки українські воїни тримають оборону Маріуполя, Святослав Вакарчук з "Океан Ельзи" підтримав їх новою піснею.

Група "Океан Ельзи" представила пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя, які вже майже 2 місяці героїчно захищають місто. Композицію "Місто Марії" музиканти на чолі зі Святославом Вакарчуком записали на репетиції 21 квітня, а презентували вже наступного дня.

"Ні, корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом Сонце встає", - звучить у приспіві щемливої пісні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вкотре цинічно обдурили українців. Замість обіцяної евакуації в Україну загарбники вивезли мирних жителів Маріуполя на територію держави-агресора. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Позавчора Росія погодила евакуацію. Мало бути 90 автобусів, але в Україну доїхали тільки 4. Де поділися ті автобуси, які виїхали з міста, ми вже розуміємо – поїхали в напрямок росії", – підкреслив мер.

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