Колишній народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива поселився в елітному котеджному містечку під Москвою.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Журналісти з'ясували, що Кива, який в березні отримав підозру в держзраді та посяганні на територіальну цілісність України, часто їздить до Москви з боку села Покровське у Західному Підмосков'ї. Імовірно, він мешкає на території котеджного містечка Agalarov Estate. Неподалік нього політика бачили на АЗС, у супермаркетах та фітнес-центрі Crocus.

Кива публікував кілька відео, записаних, найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate.

Також повідомляється, що політик придбав броньований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Його ціна становить близько 15-20 млн рублів (близько 8-11 мільйонів гривень).

Крім того, журналісти встановили можливі місця проживання родичів скандального екснардепа. Його мати, ймовірно, живе в Іспанії, в провінції Аліканте. Брат Киви Дмитро має фірму у Великій Британії, а 25-річна сестра Ганна живе та працює у Люцерні (Швейцарія).

Нагадаємо, українців попередили про новий дедлайн окупантів, яка зараз ситуація в Сєвєродонецьку.

Як повідомляла Politeka, Арестович попередив про особливу небезпеку жителів одного з регіонів України.

Також Politeka.net писала, що Зеленський заговорив про участь у новому союзі: які країни в ньому вже є і які перспективи.