Александр и Виктория уже два месяца неразлучны друг с другом и готовы провести так еще месяц, говорится в сюжете ТСН.

Влюбленная пара в День святого Валентина сковала себя цепью, чтобы поставить Национальный рекорд Украины

Влюбленные признаются, что находиться рядом постоянно им становится сложно.

"Мы достигли того, что хотели. Мы стали более лояльны друг к другу. Все бытовые ссоры мы обсуждаем. А раньше такого не было", - говорит Александр.

Через месяц пара планирует снять цепи - такой срок они поставили себе в День святого Валентина, когда под присмотром представителя Национального реестра рекордов и произошла сварка рук.

Кроме того мы писали, что в украинской столице критическая ситуация с ковидом.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам койки в больницах для больных ковидом есть, но с кислородом ситуация критическая.

Фактически каждый час в коммунальных учреждениях разворачиваются дополнительные койки. На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5 500 коек.

Олег Рубан заявил, что вирус начал вызывать заболевания, прежде всего, у молодежи детей и подростков.

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