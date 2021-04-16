Влюбленная пара в День святого Валентина сковала себя цепью, чтобы поставить Национальный рекорд Украины
Александр и Виктория уже два месяца неразлучны друг с другом и готовы провести так еще месяц, говорится в сюжете ТСН.
Влюбленные признаются, что находиться рядом постоянно им становится сложно.
"Мы достигли того, что хотели. Мы стали более лояльны друг к другу. Все бытовые ссоры мы обсуждаем. А раньше такого не было", - говорит Александр.
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Через месяц пара планирует снять цепи - такой срок они поставили себе в День святого Валентина, когда под присмотром представителя Национального реестра рекордов и произошла сварка рук.
Кроме того мы писали, что в украинской столице критическая ситуация с ковидом.
Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
По его словам койки в больницах для больных ковидом есть, но с кислородом ситуация критическая.
Фактически каждый час в коммунальных учреждениях разворачиваются дополнительные койки. На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5 500 коек.
Олег Рубан заявил, что вирус начал вызывать заболевания, прежде всего, у молодежи детей и подростков.
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