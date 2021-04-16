Магнитные бури вскоре атакуют метеозависимых украинцев



Самым серьезным ударом станет магнитная буря, которая начнется 16 апреля - утихнет она не раньше 19 апреля.

Магнитная буря 16 апреля 2021 года достигнет четырех баллов около 18:00 по киевскому времени.

Пиком этого метеоудара станет магнитная буря 17 апреля 2021 года: в утренние часы сила ее удара будет достигать пяти баллов.

В это время вероятны головные боли, головокружения, одышка и тахикардия, обострение хронических заболеваний.

18 и 19 апреля буря начнет затихат, по силе она не должна превышать трех баллов. Это может спровоцировать апатию, вялость и потерю концентрации.

Следующая магнитная буря прогнозируется 22 апреля 2021 года.

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Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

В субботу, 17 апреля, дожди накроют западные области, а также Черниговскую, Житомирскую, Винницкую и Киевскую.

На остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Температура воздуха днем составит +10...+13 градусов.

В воскресенье, 18 апреля, дожди будут также в западных областях, кроме Волынской и Ровенской.

Средняя дневная температура составит +11...+13 градусов. В районех, где ожидаются дожди, будет значительно холоднее.

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