Магнитные бури вскоре атакуют метеозависимых украинцев
Самым серьезным ударом станет магнитная буря, которая начнется 16 апреля - утихнет она не раньше 19 апреля.
Магнитная буря 16 апреля 2021 года достигнет четырех баллов около 18:00 по киевскому времени.
Пиком этого метеоудара станет магнитная буря 17 апреля 2021 года: в утренние часы сила ее удара будет достигать пяти баллов.
В это время вероятны головные боли, головокружения, одышка и тахикардия, обострение хронических заболеваний.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
"Исполнял песни Олега Винника": рассекречена личность загадочного красавца, покусившегося на "волчиц"
Женатый сын Григория Чапкиса попал под чары опасной и свободной Тины Кароль: "Огонь!"
С бесстыжей Лорак в океане сползло бикини, фото уже в Сети: "Вкусная девушка!"
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
18 и 19 апреля буря начнет затихат, по силе она не должна превышать трех баллов. Это может спровоцировать апатию, вялость и потерю концентрации.
Следующая магнитная буря прогнозируется 22 апреля 2021 года.
Кроме того мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.
В субботу, 17 апреля, дожди накроют западные области, а также Черниговскую, Житомирскую, Винницкую и Киевскую.
На остальной территории страны будет сухо и солнечно.
Температура воздуха днем составит +10...+13 градусов.
В воскресенье, 18 апреля, дожди будут также в западных областях, кроме Волынской и Ровенской.
Средняя дневная температура составит +11...+13 градусов. В районех, где ожидаются дожди, будет значительно холоднее.
Напомним, Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат карантинные выплаты: "нужно зарегистрировать..."
Как сообщала Politeka, Степанов сообщил о выходе Украины на пик третьей волны коронавируса: что это значит
Также Politeka писала, что жесткий карантин продлили до мая, озвучена дата: где локдаун продолжается и что запрещено местными властями