В Ивано-Франковске спасали 22-летнюю девушку, которая оказалось в водоеме

Она с другом отдыхали на берегу и вдруг оба упали в воду, говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

Сильное течение отнесло девушку на середину водоема, где она зацепилась за кусты.

Парень удалось выбраться на берег и он вызвал полицию.

В темноте и в холодной воде, спасатели еле нашли потерпевшую - она сильно замерзла и не могла пошевелиться.

Спасатели с помощью специального оборудования вытащили девушку на берег. Молодых людей доставили в больницу.

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