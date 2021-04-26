В Ивано-Франковске спасали 22-летнюю девушку, которая оказалось в водоеме
Она с другом отдыхали на берегу и вдруг оба упали в воду, говорится в сюжете "ТСН.Ранок".
Сильное течение отнесло девушку на середину водоема, где она зацепилась за кусты.
Парень удалось выбраться на берег и он вызвал полицию.
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В темноте и в холодной воде, спасатели еле нашли потерпевшую - она сильно замерзла и не могла пошевелиться.
Спасатели с помощью специального оборудования вытащили девушку на берег. Молодых людей доставили в больницу.
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