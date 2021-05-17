16 мая провели в последний путь бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Павла Колесника

Защитник погиб на Донбассе в результате снайперского обстрела.

Об этом информирует пресс-служба Черниговского областного военного комиссариата.

С бойцом попрощаться пришли к Кафедральному собору святой великомученицы Екатерины военнослужащие региона, неравнодушные украинцы и побратимы Павла.

Военнослужащие почтили погибшего бойца, преклонив колено.

"Честь и вечная память нашему земляку ... Соболезнования родным, друзьям и собратьям ... Герои не умирают!", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что 24-летний боец ВСУ погиб от пулевого ранения, которое получил 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района.

10 суток военные медики боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, украинца спасти не удалось.

Напомним, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника: дома украинца ждали жена и дочь.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины: "Там нельзя плакать".