16 мая провели в последний путь бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Павла Колесника
Защитник погиб на Донбассе в результате снайперского обстрела.
Об этом информирует пресс-служба Черниговского областного военного комиссариата.
С бойцом попрощаться пришли к Кафедральному собору святой великомученицы Екатерины военнослужащие региона, неравнодушные украинцы и побратимы Павла.
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Военнослужащие почтили погибшего бойца, преклонив колено.
"Честь и вечная память нашему земляку ... Соболезнования родным, друзьям и собратьям ... Герои не умирают!", - говорится в публикации.
Ранее мы сообщали, что 24-летний боец ВСУ погиб от пулевого ранения, которое получил 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района.
10 суток военные медики боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, украинца спасти не удалось.
Напомним, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника: дома украинца ждали жена и дочь.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины: "Там нельзя плакать".