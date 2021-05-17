38-летнюю Ольгу Гранецкую, прошедшую войну на Донбассе в качестве снайпера и разведчицы, провели в последний путь

Ольга Гранецкая посвятила армии 14 лет. С начала войны в Донбассе выполняла различные боевые задачи.

Из-за онкологии ей сначала удалили грудь, и женщине сделали операцию - Ольга хотела как можно скорее вернуться на фронт.

"Она всю себя пожертвовала для столь желанной победы в этой проклятой войне. Не учитывала состояние своего здоровья, боль. Из-за онкологии ей сначала удалили грудь, Оля ни секунды не колебалась перед операцией, только выздороветь и вернуться на службу.

Но потом болезнь поразила щитовидную железу, она пережила несколько тяжелых операций, но скоро возвращалась в боевой строй. Лейкоз не поддавался лечению. но Олечку диагноз не останавливал, еще две недели назад она была на службе", - пишет 33kanal.

Ранее мы сообщали, что 16 мая провели в последний путь бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Павла Колесника.

Защитник погиб на Донбассе в результате снайперского обстрела.

Об этом информирует пресс-служба Черниговского областного военного комиссариата.

С бойцом попрощаться пришли к Кафедральному собору святой великомученицы Екатерины военнослужащие региона, неравнодушные украинцы и побратимы Павла.

Военнослужащие почтили погибшего бойца, преклонив колено.

"Честь и вечная память нашему земляку ... Соболезнования родным, друзьям и собратьям ... Герои не умирают!", - говорится в публикации.

Напомним, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника: дома украинца ждали жена и дочь.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины: "Там нельзя плакать".