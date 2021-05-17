Израиль продолжает уничтожать военные объекты в секторе Газы
Израильские военные нанесли удары по тоннелю боевиков ХАМАС и по офису внутренней безопасности группировки.
Об этом собщает пресс-служба Сил обороны Израиля в Twitter.
По данным военных, силы ЦАХАЛа произвели удары по объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа.
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В пресс-службе говорится, что это был ответ на ракеты.
"Истребители атаковали офис внутренней безопасности террористической организации ХАМАС, который служит военной инфраструктурой на севере сектора Газа", - говорится в подписи к видеоролику.
Напомним, что в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.
По словам мэра израильского города Лод Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.
Местные власти просят ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.
"Я призвал премьер-министра объявить в Лоде чрезвычайное положение. Позвонить в Армию обороны Израиля. Чтобы ввести комендантский час, чтобы восстановить тишину... Это гигантский инцидент – интифада арабских израильтян. Вся работа, которую мы проделывали здесь в течение многих лет, пошла насмарку", – заявил Ревиво.
Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.
"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.
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