Израиль продолжает уничтожать военные объекты в секторе Газы

Израильские военные нанесли удары по тоннелю боевиков ХАМАС и по офису внутренней безопасности группировки.

Об этом собщает пресс-служба Сил обороны Израиля в Twitter.

По данным военных, силы ЦАХАЛа произвели удары по объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа.

В пресс-службе говорится, что это был ответ на ракеты.

"Истребители атаковали офис внутренней безопасности террористической организации ХАМАС, который служит военной инфраструктурой на севере сектора Газа", - говорится в подписи к видеоролику.

Напомним, что в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.

По словам мэра израильского города Лод Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.

Местные власти просят ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.

"Я призвал премьер-министра объявить в Лоде чрезвычайное положение. Позвонить в Армию обороны Израиля. Чтобы ввести комендантский час, чтобы восстановить тишину... Это гигантский инцидент – интифада арабских израильтян. Вся работа, которую мы проделывали здесь в течение многих лет, пошла насмарку", – заявил Ревиво.

Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.

"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.

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