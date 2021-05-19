Украинцев эвакуируют из территории Сектора Газа из-за обострения конфликта между Палестиной с Израилем

Дипломаты уже начали организацию эвакуации, сообщают 18 мая пресс-служба украинского посольства в Израиле.

"Сейчас Посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнёрами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из Сектора Газа", - говорится в пресс-службе.

Гражданам Украины, нуждающимся в помощи в возвращении домой, необходимо обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной Администрации.

Напомним, что в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.

По словам мэра израильского города Лод Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.

Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.

"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.

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