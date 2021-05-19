Украинцев эвакуируют из территории Сектора Газа из-за обострения конфликта между Палестиной с Израилем
Дипломаты уже начали организацию эвакуации, сообщают 18 мая пресс-служба украинского посольства в Израиле.
"Сейчас Посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнёрами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из Сектора Газа", - говорится в пресс-службе.
Гражданам Украины, нуждающимся в помощи в возвращении домой, необходимо обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной Администрации.
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