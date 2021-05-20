Северные районы Израиля подверглись ракетному удару с территории Ливана

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Так, с территории Ливана было выпущено четыре ракеты, звуки сирен звучали в Хайфе, люди пытались спрятаться в убежище.

По данным военных, одну ракету перехватила система "Железный купол", одна упала в поле и еще две в Средиземном море.

В ответ артиллерия Израиля атакует ряд целей на территории Ливана.

Напомним, что в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.

По словам мэра израильского города Лод Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.

Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.

"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.

Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.

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