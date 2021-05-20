Северные районы Израиля подверглись ракетному удару с территории Ливана
Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Так, с территории Ливана было выпущено четыре ракеты, звуки сирен звучали в Хайфе, люди пытались спрятаться в убежище.
По данным военных, одну ракету перехватила система "Железный купол", одна упала в поле и еще две в Средиземном море.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Единственный сын Софии Ротару встревожил, показав, чем занимается: «Руслан, береги себя»
Грузовики раздавили на куски иномарку: видео страшной аварии на трассе Киев-Одесса
Тина Кароль после заявлений Дана Балана решила не молчать: "Я тебе не прощу это..."
Заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…»
В ответ артиллерия Израиля атакует ряд целей на территории Ливана.
Напомним, что в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.
По словам мэра израильского города Лод Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.
Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.
"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.
Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.
Как сообщала Politeka, ракета попала в окно квартиры, оборвав жизнь 6-летнего мальчика: трагические подробности из Израиля.
Также Politeka сообщала, что поджигают синагоги и магазины: массовые беспорядки вспыхнули в Израиле, кадры.