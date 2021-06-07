В РФ бурно отреагировали на форму сборной Украины на Евро-2020

На ней изображена карта Украины с украинским Крымом и приветствие ВСУ "Слава Украине", сообщает championat.com.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую форму украинских футболистов, потому что Украина якобы таким образом выражает свою политическую позицию, которая идет вразрез с позицией России.

“На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям”, - говорит Свищев.

Чуть позже УЕФА отреагировал на такое заяление депутата Госдумы и одобрил форму сборной Украины.

"Футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — пишет издание "Спорт-Экспресс".

Ранее мы писали, что горестная весть о смерти украинского защитника пришла из Киева

Стало известно о смерти морского пехотинца Вооруженных сил Украины, сержанта Дениса Позихайлова. 26-летний Герой был участником боевых действий на Донбассе.

Уточняется, что молодой парень умер в Киеве от онкологической болезни. С 11 мая 2021 года он проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-клинический госпиталь" в городе Киев. А 1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось.

Известно, что у Дениса Позихайлова остались жена и 3-летняя дочь.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.