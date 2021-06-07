Под Киевом покупатель успокоил двух разбойников в магазине
Так, в Борисполе в супермаркет зашло двое мужчин, которые распивали пиво, хамили и не обращали внимания на сотрудников магазина, говорится в Telegram Киев Оперативный.
"Двое отбитых и неадекватных мужчин зашли в торговый зал и прямо там начали распивать пиво. В ответ на замечание охранников - начали быковать. Быковали ровно до того момента, как все это не увидел адекватный человек, который быстро объяснил быдланам, что так вести недопустимо", -говорится в сообщении.
Мужчина спортивного телосложения подошел к двум дебоширам и попросил их вести себя адекватно, но они проигнорировали замечание.
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Потом мужчина не сдержался и "пощечинами выгнал" хулиганов из магазина.
Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что 68-летний мужчина взял в заложники женщину
Так, в Киеве мужчина проник в чужую квартиру на 9-м этаже через окно и взял хозяйку в заложники, угрожая ножом, сообщает пресс-служба столичной полиции.
К счастью, потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.
По приезду полицейские приняли решение брать преступника штурмом, для этого привлекли КОРД.
В результате переговоров - мужчина открыл дверь и отпустил заложницу. С потерпевшей работали психологи, а киевлянина задержали правоохранители, теперь ему светит до трех лет лишения свободы.
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