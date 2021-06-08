НБУ выпустила памятную монету, посвященную Герою Украины

Так, в честь кавалера орденов "Золотая Звезда", "За мужество" I степени, участника боевых действий на востоке Украины, воину-добровольцу с позывным "Миф" Василия Ярославовича Слипака выпустили монету, сообщает Национальный банк Украины.

Художник Андрей Ермоленко, который участвовал в разработке монеты, объяснил, почему на монете не указаны даты рождения и смерти героя.

"Почему избегал дат рождения и смерти, потому что легенды не умирают! А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям!", - написал художник в Facebook.

Ранее мы писали, что стало известно о смерти морского пехотинца Вооруженных сил Украины, сержанта Дениса Позихайлова. 26-летний Герой был участником боевых действий на Донбассе.

О трагедии сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского на странице в Facebook.

Уточняется, что молодой парень умер в Киеве от онкологической болезни. С 11 мая 2021 года он проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-клинический госпиталь" в городе Киев. А 1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось.

Известно, что у Дениса Позихайлова остались жена и 3-летняя дочь.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.