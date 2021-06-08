Украину заливают мощные ливни
Дожди не прекращаются с начала лета, в некоторых городах и селах 8 июня ситуация просто катастрофическая.
Так, например, в Херсоне ливневки города не справились с большим количеством воды и улицы затопило.
А вот в Харькове кроме дождей на город обрушился и град.
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В Киеве также идут проливные дожди.
К слову, погода в Украине на этой неделе будет дождливой
Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.
Так, по словам синоптиков в ближайшие пять дней в Украине будет очень дождливо, местами с грозами, шквалами и градом
В начала недели, 7 июня, дожди с грозами вероятны по всей территории страны, при грозах возможны сильные порывы ветра и даже град.
8-9 июня также ожидаются дожди и грозы в Украине. Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.
10-11 июня синоптики тоже прогнозируют дожди и грозы, потеплеет до +22+26 по всей стране.
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