В Харькове умер последний в городе Герой Советского Союза

Генерал-майор авиации Михаил Карпеев скончался 7 июня на 99-м году жизни, сообщили в мэрии.

Во время Второй мировой войны Михаил Карпеев совершил более 300 боевых вылетов с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, участвовал в освобождении Харькова.

Награжден орденом Ленина, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За службу Отечеству в Вооруженных Силах" и медалями.

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба проходит церемония прощания с последним Героем Советского Союза на Харьковщине Михаилом Карпеевым, передает "Суспільне".

На прощание с генерал-майором авиации в главный корпус вуза пришли преподаватели университета, курсанты, выпускники.

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