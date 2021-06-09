В Харькове умер последний в городе Герой Советского Союза
Генерал-майор авиации Михаил Карпеев скончался 7 июня на 99-м году жизни, сообщили в мэрии.
Во время Второй мировой войны Михаил Карпеев совершил более 300 боевых вылетов с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, участвовал в освобождении Харькова.
Награжден орденом Ленина, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За службу Отечеству в Вооруженных Силах" и медалями.
Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй"
Очаровательная "жена" Олега Винника, о которой он умалчивает, завела публику не хуже мужа: "Бесподобная"
"Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье"
Сто тысяч за ночь с Астафьевой, продюсер Сердючки раскрыл постыдные тайны шоубиза: "Многие девушки..."
Жена продюсера "Квартал 95" повеселилась в постели в белоснежном комплекте: "А вывод здесь простой..."
В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба проходит церемония прощания с последним Героем Советского Союза на Харьковщине Михаилом Карпеевым, передает "Суспільне".
На прощание с генерал-майором авиации в главный корпус вуза пришли преподаватели университета, курсанты, выпускники.
Ранее мы писали, что НБУ выпустила памятную монету, посвященную Герою Украины
Так, в честь кавалера орденов "Золотая Звезда", "За мужество" I степени, участника боевых действий на востоке Украины, воину-добровольцу с позывным "Миф" Василия Ярославовича Слипака выпустили монету.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.