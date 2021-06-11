61-летний украинец погиб после укусов пчел

Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В селе Малый Шпаков возле города Ровно, прибывшие на вызов медики увидели мужчину без признаков жизни.

"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - рассказал фельдшер, который был на месте вызова.

Известно, что сейчас проводится расследование.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

32-летнего мужчина разозлил лай собаки, из-за этого между односельчанами возникла ссора, переросшая в драку.

Мужчина не долго думая взял оружие и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После этого он убежал.

Пострадавшего мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставили в больницу.

Полицейские задержали стрелка, теперь его грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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