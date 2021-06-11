Российский журналист Владимир Познер назвал идиотизмом реакцию РФ на форму сборной Украины по футболу для чемпионата Европы

Об этом сообщает Sport24.

По мнению журналиста, украинцы придумали такой дизайн, чтобы задеть граждан соседнего государства, и это у Украины получилось.

«Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм», — заявил Познер.

Напомним, УЕФА обязали изменить форму сборную Украины

К такому решению в спортивной организации пришли после запроса со стороны Российского футбольного союза. Так, на форме останется карта Украины с Крымом, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

А вот слоган «Героям слава» с формы придется убрать, так как "в сочетании с первым он несёт явный политический смысл".

Стоит отметить, что в РФ бурно отреагировали на форму сборной Украины на Евро-2020.

По словам правозащитников, россиянам ношение новой экипировки нашей сборной на территории России может обернуться 4 годами тюрьмы. Там уточнили, что "такие действия могут быть расценены как сепаратизм".

В Госдуме даже призывали запретить форму сборной Украины на европейском футбольном чемпионате этим летом.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

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