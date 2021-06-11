Под Киевом пропал велосипедист

Об этом сообщили "ДТП. Киев".

Велосипедиста видели в среду, 9 июня утром, с тех пор дома он не появлялся.

Приметы: одет в футболку синего цвета, черные шорты, черный шлем. Передвигался на велосипеде класса МТБ черного цвета.

Рост парня 175 см, вес 120 кг, глаза карие.

"Предположительно был сбит автомобилем. Просьба предоставить видео с автомобильных видеорегистраторов и любые другие данные свидетелей этого ДТП в органы полиции", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве ищут родственников пенсионера без памяти.

В Киевскую городскую клиническую больницу доставили пожилого мужчину с потерей памяти.

Мужчина назвался Василенко В.Г., но не факт, что это его настоящее имя.

Медики разыскивают родственников мужчины или тех, кто может подтвердить его личность.

"Внимание! Поиск родственников! Сегодня врачи привезли этого мужчину к КМКЛ #9. Ничего не помнит. Назвался Василенко В. Г., но не факт, что это так. Может кто узнает дедушку?" - говорится в сообщении.

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