Девочка, пережившая попадание молнии под Житомиром, рассказала, как это произошло

Пострадавшая рассказала, что молния оставила следы на ее теле, говорится в сюжете tsn.ua.

"Я взяла телефон в руки, который стоял на зарядке, чтобы ответить на телефонный звонок и произошло что-то страшное. В доме не стало света, меня затрусило, начало болеть сердце, в глазах стало темно, и я потеряла сознание", - рассказала девочка.

Родители сразу вызвали скорую - врачи констатировали удар электрическим током.

"Характерный узор для удара молнии: на руке, спине и грудной клетке. Есть точка входа и выхода. Настоящее везение, что пациентка осталась жива", - рассказал врач Александр Волощук.

Состояние здоровья девушки сейчас стабильное.

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Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В селе Малый Шпаков возле города Ровно, прибывшие на вызов медики увидели мужчину без признаков жизни.

"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - рассказал фельдшер, который был на месте вызова.

Известно, что сейчас проводится расследование.

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